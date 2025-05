“Mães e pais apertam os corpos sem vida das crianças. Cessai a guerra!”, pede o Papa

“Da Faixa de Caza, eleva-se ao Céu, sempre mais intenso o pranto das mães e dos pais que apertam os corpos sem vida das crianças e que são continuamente obrigados a deslocar-se em busca de um pouco de alimento e de um abrigo mais seguro contra os bombardeamentos”, disse o Papa. “Aos responsáveis, renovo o meu apelo: Cessai o fogo, que sejam libertados todos os reféns, que se respeite plenamente o direito humanitário”.

Preocupação semelhante, manifestou também pela situação na Ucrânia. “Nestes dias, o meu pensamento vai frequentemente para o povo ucraniano, atingido por novos e graves ataques contra civis e infraestruturas. Asseguro a minha proximidade e a minha oração por todas as vítimas, especialmente pelas crianças e famílias”. O Santo Padre renovou “com força” o apelo para que cessem a guerra e apoiem todas as iniciativas de diálogo e de paz. “Peço a todos que se unam na oração pela paz na Ucrânia e onde quer que se sofra com a guerra”, insistiu.

A compaixão é uma questão de humanidade

A catequese de hoje sobre a esperança foi dedicada à parábola do Bom Samaritano. O Papa sublinhou como, nesta parábola, Jesus nos ajuda a mudar a perspetiva: “não se deve perguntar quem é o próximo, mas fazer-se próximo de todos os que necessitam”.

No caminho da vida, encontramo-nos com o outro, com a sua fragilidade, e podemos decidir cuidar das suas feridas ou passar ao largo. "A compaixão é uma questão de humanidade! Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos”, disse. Mas, “é precisamente a pressa, tão presente nas nossas vidas, que muitas vezes nos impede de sentir compaixão”, alertou o Papa. “Rezemos para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão”.

Aos fiéis polacos, o Santo Padre recordou o beato cardeal Stefan Wyszyński, antigo primaz e arcebispo de Varsóvia, cuja festa hoje se celebra. “Preso durante o período de perseguição à igreja na Polónia, apesar da detenção, permaneceu um pastor fiel a Cristo. Com o sacrifício e o dialogo agiu pela unidade da Igreja e da sociedade”, afirmou, recomendado que o testemunho de Wyszyński “ sirva de inspiração na solicitude pela Igreja e pela Pátria”.