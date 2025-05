Netanyahu confirma morte de líder do Hamas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na quarta-feira que o chefe do Hamas em Gaza, Mohammad Sinwar, um dos mais procurados e irmão mais novo do falecido líder do grupo, Yahya Sinwar, tinha sido eliminado.

Mohammad Sinwar foi promovido ao alto escalão do grupo militante palestiniano no ano passado, depois de Israel ter eliminado o seu irmão em combate durante a guerra em Gaza.

Yahya Sinwar planeou o ataque de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra, e mais tarde foi nomeado líder geral do grupo depois de Israel ter morto o seu antecessor Ismail Haniyeh no Irão.