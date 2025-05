Pedir autorização a artistas para treinar IA “mataria” a indústria, defende ex-líder da Meta

O antigo vice-primeiro-ministro britânico e ex-responsável global da Meta, Nick Clegg, disse que exigir permissão prévia dos autores para utilização das suas obras no treino de sistemas de inteligência artificial (IA) “mataria a indústria de IA neste país da noite para o dia”.

Estas declarações, reproduzidas pelo site "The Verge", foram feitas num recente evento de promoção do seu novo livro, no qual defendeu o direito da comunidade criativa a recusar o uso dos seus trabalhos, mas considerou impraticável o modelo de consentimento prévio.

“Acho que a comunidade criativa quer ir mais longe. Muitos dizem: ‘Só podem treinar com o meu conteúdo se pedirem primeiro’. Mas isso parece-me implausível, porque estes sistemas treinam com volumes gigantescos de dados”, disse Clegg.

“Não sei como se iria pedir autorização a todos antes. Simplesmente não vejo como isso funcionaria. E, aliás, se isso fosse feito só no Reino Unido, ninguém mais o fizesse, a indústria de IA morreria aqui imediatamente,” acrescentou.

Estas declarações surgem num momento em que o Parlamento britânico debate nova legislação sobre a utilização de dados e obras criativas na formação de modelos de IA.

Uma proposta de emenda ao Data (Use and Access) Bill previa que as empresas tecnológicas tivessem de divulgar quais os conteúdos protegidos por direitos de autor usados nos seus sistemas.

Entre os apoiantes da proposta estiveram Paul McCartney, Dua Lipa, Elton John e Andrew Lloyd Webber, que subscreveram uma carta aberta a favor da transparência no sector da IA.