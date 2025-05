“Pintainhos coloridos”: como os cartéis mexicanos transformam crianças em assassinos

Sol tinha apenas 12 anos quando participou no seu primeiro homicídio ao serviço de um cartel mexicano, após ser aliciada enquanto vendia flores à porta de um bar.

A história de Sol, hoje com 20 anos e em reabilitação, é apenas um dos muitos testemunhos recolhidos pela “Reuters” junto de crianças que foram integradas no crime organizado.

"Obedecia cegamente ao chefe. Pensava que me amavam", contou Sol.

A jovem começou como olheira e rapidamente passou a executar sequestros e homicídios, sempre sob efeito de metanfetaminas, que consumia desde os nove anos.

Especialistas em segurança ouvidos pela “Reuters” apontam para uma estratégia deliberada dos cartéis: recrutar menores com promessas de pertença, estatuto e proteção, sabendo que a lei os penaliza menos do que aos adultos.

Na gíria dos cartéis, são apelidados de pollitos de colores — “pintainhos coloridos” —, uma alusão cruel à sua curta utilidade.

A “Reuters” entrevistou 16 crianças e jovens com ligações a cartéis, além de operacionais e especialistas. Muitos dos menores foram recrutados por familiares ou amigos, numa realidade marcada por lares destroçados pela violência e dependência. A maioria já lidava com consumos de cocaína ou metanfetaminas antes de ser integrada nos grupos armados.

"Entramos com a sentença de morte já assinada, mas vale a pena", confessou um dos jovens, de 14 anos, em anonimato. A fome desapareceu, e com ela veio um sentimento de família, explicou.

Estima-se que cerca de 30 mil crianças integrem atualmente grupos criminosos no México, segundo dados do governo norte-americano. Organizações de defesa apontam para um universo de 200 mil menores em risco de recrutamento. Os peritos sublinham que a idade de entrada está a descer, com casos reportados de crianças de apenas seis anos.

"Estas crianças são descartáveis. Usam-se… mas no fim só as espera a morte", alertou Gabriela Ruiz, especialista da Universidade Nacional Autónoma do México.