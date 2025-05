Rússia propõe negociações com a Ucrânia em Istambul a 2 de junho

Há uma nova data para negociações entre a Rússia e a Ucrânia, depois de um primeiro encontro a 16 de maio.

Em declarações esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, indicou a data de 2 de junho para uma ronda de conversações para um acordo de paz entre os dois países, a realizar-se em Istambul, na Turquia.

Na última reunião, a primeira em que se encontraram representantes dos dois países, Ucrânia e Rússia não chegaram a um acordo para o cessar-fogo do conflito, que se prolonga há mais de três anos.

"Esperamos que todos os que, não só com palavras, estão interessados no sucesso do processo de paz, possam estar de acordo com uma nova ronda de negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul", indicou o governante em comunicado.

Depois de uma chamada com Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, indicou a 19 de maio que Moscovo estava pronta para trabalhar com a Ucrânia sobre um acordo de paz.

Esta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dimtry Peskov, indicou que uma reunião entre Putin, Trump, e o presidente ucraniano, proposta por Volodymyr Zelensky, só será possível após "acordos concretos" entre a Rússia e a Ucrânia.