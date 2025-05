“Trump Always Chickens Out”: o que Wall Street diz sobre o estilo de negociação de Trump

Wall Street já tem um nome para o padrão repetido de ameaças comerciais seguidas de recuos protagonizado por Donald Trump: “TACO trade”, sigla para “Trump Always Chickens Out” ("Trump volta sempre atrás", em português).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O termo foi cunhado pelo colunista do “Financial Times”, Robert Armstrong, e tem ganho tração entre analistas e investidores para explicar a oscilação dos mercados sempre que o presidente dos EUA ameaça impor tarifas elevadas, mas acaba por recuar e conceder mais tempo para negociações.

Segundo o “New York Times”, a expressão é usada para descrever como os mercados caem com as ameaças e recuperam logo que Trump recua, revelando um padrão que já não passa despercebido em Wall Street.