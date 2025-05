Indústria do tabaco recorre a "estratégias insidiosas" para atrair jovens, diz OMS

Cerca de 37 milhões de adolescentes consomem tabaco a nível global, estima a Organização Mundial da Saúde (OMS), que acusa a indústria de utilizar "estratégias insidiosas" para atrair os mais jovens para os seus produtos.

O alerta para o consumo por adolescentes consta de uma campanha da OMS sobre o Dia Mundial sem Tabaco, que se assinala anualmente a 31 de maio, e que este ano pretende "desmascarar o apelo" da indústria do setor para a utilização de produtos com nicotina "altamente viciantes".

"Todos os dias, as indústrias do tabaco e da nicotina utilizam produtos cuidadosamente concebidos e táticas enganosas para prender uma nova geração de utilizadores e manter as existentes", salienta a organização das Nações Unidos, que estima que 37 milhões de jovens entre 13 e os 15 anos em todo o mundo utilizem tabaco.

De acordo com a OMS, em muitos países, a taxa de utilização de cigarros eletrónicos pelos jovens ultrapassa a dos adultos e o conteúdo do "marketing´ que promove este tipo de produtos foi visualizado mais de 3,4 mil milhões de vezes nas redes sociais.

A organização refere ainda que cerca de 16 mil aromas podem ser encontrados em muitos produtos de nicotina e de tabaco e que são frequentemente apontadas como a principal razão para o início do consumo.