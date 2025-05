Israel está pronto a aceitar nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Israel diz estar pronto para aceitar a proposta dos EUA para um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza e para a troca parcial de reféns.

Segundo o Times of Israel, o anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Benjamin Netyanhu, que indicou às famílias de reféns em Gaza que está pronto para aceitar a proposta apresentada pelo enviado dos EUA ao Médio Oriente, Steve Witkoff.

O Hamas, esta quarta-feira, indicou estar a estudar a proposta de mediadores, enquanto um responsável palestiniano próximo das negociações garantiu à CNN que o grupo militante palestiniano aceitou a proposta de Witkoff, embora sem divulgar mais detalhes.

A proposta prevê a libertação de metade dos reféns vivos e entrega de metade dos corpos de reféns mortos, em troca de um cessar-fogo temporário, que abriria caminho a negociações para um acordo definitivo.

Até ao momento, Witkoff não se reuniu diretamente com representantes do Hamas. A mediação tem sido conduzida por Bishara Bahbah, empresário palestiniano-americano, ligado à campanha de Trump em 2024, que se reuniu com o grupo em Doha.