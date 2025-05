Israel pronto a aceitar cessar-fogo em Gaza. Hamas estuda proposta

Israel diz estar pronto para aceitar a proposta dos EUA para um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza e para a troca parcial de reféns.

No entanto, um membro do gabinete político do Hamas, Bassem Naim, já afirmou que a proposta americana "não vai ao encontro de nenhuma das exigências do nosso povo, a principal das quais é o fim da guerra e da fome".

Durante esta quarta-feira, surgiram sinais positivos para um possível acordo de um cessar-fogo na região.

Segundo o Times of Israel, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netyanhu, indicou às famílias de reféns em Gaza que está pronto para aceitar a proposta apresentada pelo enviado dos EUA ao Médio Oriente, Steve Witkoff.

Um responsável palestiniano próximo das negociações garantiu à CNN que o grupo militante palestiniano tinha aceite a proposta de Witkoff, embora sem divulgar mais detalhes.



A reação mais recente do Hamas vai em sentido contrário. Bassem Naim, ressalva que "a liderança do movimento está a estudar a resposta à proposta com total responsabilidade nacional", mas adianta que a resposta de Israel "significa, no fundo, a continuação da matança e da fome".

Cessar-fogo temporário para abrir caminho a acordo definitivo

A proposta prevê a libertação de metade dos reféns vivos e entrega de metade dos corpos de reféns mortos, em troca de um cessar-fogo temporário, que abriria caminho a negociações para um acordo definitivo.

Até ao momento, Witkoff não se reuniu diretamente com representantes do Hamas. A mediação tem sido conduzida por Bishara Bahbah, empresário palestiniano-americano, ligado à campanha de Trump em 2024, que se reuniu com o grupo em Doha.

[Notícia atualizada às 23h02 com declarações do dirigente do Hamas, Bassem Naim]