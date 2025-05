Tribunal restabelece tarifas de Trump. Negociações comerciais prosseguem

Um tribunal federal de recurso restabeleceu esta quinta-feira a aplicação das tarifas de Donald Trump, apenas um dia depois da suspensão decretada pelo Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos.

O tribunal não apresentou parecer ou justificação, mas determinou que os autores do caso respondessem até 5 de junho e o governo até 9 de junho.

O executivo norte-americano fica assim com o caminho livre para, pelo menos para já, aplicar as tarifas comerciais aos principais parceiros comerciais do país.

Negociações comerciais prosseguem

Numa reação a partir da Casa Branca, o conselheiro comercial Peter Navarro congratulou-se com a decisão e assegurou que o executivo de Trump tem condições para impor tarifas por outros meios, caso perca as disputas judiciais que estão em curso.