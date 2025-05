A -35ºC e a mais de oito mil metros de altura: homem sobrevive a voo acidental de parapente na China

Sem oxigénio, a -35ºC, coberto de gelo e numa altura quase à do topo do Monte Evereste: foi assim que esteve Peng Yujiang, durante uma hora, num voo acidental de parapente.

O incidente aconteceu na China, depois do homem, com cinco anos de experiência em parapente, ter sido "sugado" por correntes fortes de ar para uma altitude superior a oito mil metros de altura.

Peng Yujiang pretendia testar novo equipamento de voo no solo, numa altitude de cerca de três mil metros, na cordilheira Qilian, no norte da China, mas foi surpreendido pelo vento forte, que o fez "voar" mais de cinco mil metros, em direção às nuvens.

Um vídeo agora partilhado nas redes sociais mostra os registos captados pela câmara de Peng, que o mostrou coberto de gelo, a tentar controlar o equipamento.

"Senti a falta de oxigénio. As minhas mãos estavam congeladas do lado de fora. Mas continuei a tentar falar no rádio", revelou, de acordo com a revista chinesa Sixth Tone. "Queria descer rápido, mas não consegui. Fui sendo levado cada vez mais alto até estar dentro da nuvem".

Segundo a Associação de Desportos de Aviação da Província de Gansu, que publicou um relatório sobre o incidente, o homem ficou proibido de praticar a atividade por seis meses.

Embora tenha sido considerado um acidente, as autoridades impuseram a proibição uma vez que o voo não tinha sido autorizado — mesmo que Peng não tenha tido a intenção de sair do solo.

O relatório informou ainda que o homem tentou a descida, mas os esforços foram "ineficazes", uma vez que também acabou por perder brevemente a consciência.

O seu voo (embora acidental) aproxima-se daquele que é o recorde mundial de 9.946 metros estabelecido pela parapente alemã Ewa Wiśnierska, em 2007, quando uma corrente ascendente, semelhante à de Peng, a apanhou de surpresa, enquanto praticava parapente na Austrália.