'Dogefather' Musk sai do governo​, entre elogios de Trump e promessas por cumprir

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou os esforços do bilionário Elon Musk para cortar nas despesas federais durante uma conferência de imprensa conjunta realizada nesta sexta-feira, na Sala Oval, para assinalar o último dia do CEO da Tesla na Administração americana.

O empresário de origem sul-africana criticou o projeto fiscal e de despesas de Trump como demasiado dispendioso. Alguns conselheiros seniores, incluindo o vice-chefe de gabinete Stephen Miller e a chefe de gabinete Susie Wiles, consideraram os comentários de Musk sobre a proposta como uma rutura aberta com o governo, com Miller a mostrar-se particularmente irritada com os comentários.

"The Dogefather"

Porém, se alguma tensão subsiste entre Trump e Musk, a mesma não transpareceu no encontro da Sala Oval. O presidente enalteceu o contributo do dono da Space X e Tesla: "Elon trabalhou incansavelmente ajudando a liderar o programa de reforma governamental mais abrangente e impactante das últimas gerações", declarou.

O republicano garantiu mesmo que Musk continuaria a desempenhar um papel na sua Administração. "O Elon não vai realmente embora", disse Trump. "Ele vai continuar a ir e voltar."

Musk ficou à direita do presidente, usando um boné preto com o logótipo do DOGE e uma t-shirt com as palavras "The Dogefather" (O Dogefather), ao estilo do filme "O Padrinho".

Mandato interrompido a meio

No início do mandato de Trump, a Casa Branca e os conselheiros seniores insistiram que Musk, o homem mais rico do mundo, era uma figura-chave da Administração.