Novas evacuações podem ser ordenadas em aldeia na Suíça depois de colapso de glaciar

Novas ordens de evacuação podem ocorrer nas próximas horas, no sul da Suíça, onde, na quarta-feira, um dilúvio de milhões de metros cúbicos de gelo, lama e rocha de um glaciar desabou de uma montanha, engolindo a vila de Blatten.

No inicio do mês, os cerca de 300 moradores da vila já tinham abandonado as suas casas. Blatten é uma comuna no vale de Lötschental, no cantão de Valais.

Os geólogos que monitorizam o glaciar Birch tinham alertado, no final do mês passado, para o movimento do glaciar, que tinha acelerado.

Há muito que manifestavam preocupação relativamente a um degelo observado nos últimos anos, atribuído, em grande parte, ao aquecimento global, que acelerou o recuo dos glaciares na Suíça, onde existe o maior número de glaciares entre todos os países europeus, e registou uma perda de 4% do seu volume total de glaciares em 2023. Foi segunda maior diminuição num único ano, depois de em 2022, ter registado uma redução de 6%.