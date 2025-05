Trump acusa China de violar acordo comercial com Estados Unidos

"Há duas semanas, a China corria um grave perigo económico. As tarifas elevadíssimas que impus tornaram praticamente impossível à China negociar com o mercado norte-americano, que é de longe o número um do mundo", alegou Trump.

O Presidente não explicou como a China terá violado o acordo alcançado duas semanas antes, o segundo que o Governo norte-americano realizou com um Governo estrangeiro na sequência da imposição de tarifas globais, após o alcançado com o Reino Unido.

"Fiz um acordo rápido com a China para os salvar do que pensava que seria uma situação muito má, e não queria que isso acontecesse. Graças a este acordo, tudo estabilizou rapidamente e a China voltou ao normal (...) A má notícia é que a China, talvez sem surpresa para alguns, violou totalmente o acordo connosco", denunciou Trump, numa mensagem na rede Truth Social.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, acusou esta sexta-feira a China de violar o acordo comercial assinado com os Estados Unidos para reduzir as elevadas tarifas impostas por Washington.

As duas potências económicas concordaram com uma trégua na guerra comercial, que viu as tarifas dos EUA sobre os produtos chineses reduzidas de 145% para 30%, enquanto Pequim reduziu as suas tarifas sobre Washington de 125% para 10%.

Já esta sexta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, tinha dito que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão estagnadas e que os líderes dos dois países devem intervir.

Questionado no canal Fox News sobre o estado das conversações para chegar a um acordo comercial, após a escalada de tarifas iniciada pelo Presidente norte-americano, Bessent disse que estão "um pouco estagnadas", mas que haverá novos contactos "nas próximas semanas".

O responsável afirmou que "a dada altura" haverá uma chamada telefónica entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, acrescentando que face à complexidade da questão, um avanço "vai exigir que ambos os lados comuniquem".