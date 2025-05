De TACO a FAFO, investidores não param de inventar acrónimos para parodiar Trump

É impossível pensar em Donald Trump sem nos vir à cabeça a sigla MAGA (Make America Great Again, ou, em português, Fazer a América Grande de Novo) impressa no boné que o presidente costuma usar na cabeça nas mais variadas ocasiões.

Mais recentemente, outros acrónimos têm emergido no universo Trump. DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) ou MAHA (Make America Heathy Again) fizeram do uso de siglas um ingrediente fundamental da comunicação da Administração trumpista.

No entanto, aos poucos, parece que o feitiço se está a virar contra o feiticeiro. Nas últimas semanas, novas siglas têm emergido, sobretudo no mundo financeiro, a braços com uma elevada instabilidade devido às políticas da Adimnistração republicana. Algumas não são nada abonatórias para o presidente.

TACO (Trump Always Chickens Out)

Esta sigla, cunhada por um colunista do Financial Times, tem sido utilizada para descrever as idas e vindas de Trump em relação às tarifas, após o seu discurso do "Dia da Libertação", a 2 de Abril. Questionado sobre o TACO numa conferência de imprensa recente, o presidente contornou a questão, considerando-a "desagradável".

MEGA (Make Europe Great Again)

O MEGA, cunhado pela primeira vez no ano passado para abordar a competitividade europeia, ressurgiu esta Primavera como forma de descrever o fluxo e o interesse dos investidores nos mercados europeus.