Hamas aceita libertar 10 reféns em troca de prisioneiros palestinianos

De acordo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, o acordo ultimado pela administração de Trump prevê a libertação de metade dos reféns vivos e entrega de metade dos corpos de reféns mortos, em troca de um cessar-fogo temporário, que abriria caminho a negociações para um acordo definitivo.

Apesar deste passo para um aproximar do cessar-fogo, anteriormente, um membro do gabinete político do Hamas, Bassem Naim, afirmou que a proposta americana "não vai ao encontro de nenhuma das exigências do nosso povo, a principal das quais é o fim da guerra e da fome".