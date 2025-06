Milhares de palestinianos bloqueiam e descarregam dezenas de camiões da ONU com alimentos

Milhares de palestinianos bloquearam e descarregaram dezenas de camiões com alimentos na Faixa de Gaza, anunciou este sábado o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

O incidente ocorre numa altura em que o desespero aumenta na sequência do bloqueio e dos ataques aéreos de Israel, que duram há meses, enquanto as conversações para um cessar-fogo avançam a passos largos, mas ainda sem resultados.

O PAM afirmou que 77 camiões que transportavam ajuda, sobretudo farinha, foram parados por pessoas esfomeadas que se apoderaram dos alimentos antes de os camiões chegarem ao seu destino.

"Precisamos de inundar as comunidades com alimentos nos próximos dias para acalmar as ansiedades e reconstruir a confiança com as comunidades de que mais alimentos estão a chegar", segundo um comunicado do PAM.

Uma testemunha na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disse à AP que a coluna da ONU foi obrigada a parar numa barricada improvisada e descarregada por milhares de civis desesperados.

A maioria das pessoas carregava sacos de farinha às costas ou à cabeça.

A fonte da AP, que pediu para não ser identificada por recear represálias, acrescentou que, a certa altura, foi utilizada uma empilhadora para descarregar paletes dos camiões retidos.

O bloqueio israelita a Gaza, que dura há quase três meses, colocou a população à beira da fome. Embora a pressão tenha diminuído ligeiramente nos últimos dias, uma vez que Israel permitiu a entrada de alguma ajuda, ainda não há alimentos suficientes.

O Hamas anunciou na sexta-feira que estava a analisar uma proposta dos EUA para um cessar-fogo temporário.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os negociadores estavam a aproximar-se de um acordo.

Um cessar-fogo interromperia os combates durante 60 dias, libertaria alguns dos 58 reféns ainda detidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinianos e da tão necessária ajuda alimentar e de outro tipo de assistência, de acordo com responsáveis do Hamas e do Egito, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a falar com a imprensa.