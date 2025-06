União Europeia "pronta" para responder a aumento de tarifas dos EUA

A União Europeia (UE) "lamenta profundamente" as novas taxas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a importação de aço e alumínio, que "prejudicam os esforços em curso para chegar a uma solução negociada".

"Se não for encontrada nenhuma solução mutuamente aceitável", as "contramedidas" europeias "entrarão automaticamente em vigor em 14 de julho, ou mesmo antes, se as circunstâncias o exigirem", disse um porta-voz da UE citado pela agência France-Presse (AFP), sublinhando que o bloco comunitário estava "pronto" para retaliar.

O anúncio de Donald Trump "adiciona ainda mais incerteza à economia global e aumenta os custos para os consumidores e empresas de ambos os lados do Atlântico", criticou hoje a Comissão Europeia.

O Presidente norte-americano anunciou na sexta-feira que a sobretaxa sobre o aço e o alumínio aumentaria para 50% na próxima quarta-feira, uma nova escalada na sua ofensiva protecionista.

Desde o seu regresso à Casa Branca, Donald Trump fez das tarifas um pilar central da sua política, e após um período de tensão, a UE esperava um "novo impulso" nas negociações após uma conversa telefónica entre Donald Trump e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, há uma semana.