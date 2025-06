Contentores nas traseiras de camiões. Como a Ucrânia atacou 41 bombardeiros da Rússia

Os serviços secretos da Ucrânia atacaram, este domingo, bombardeiros estratégicos da Rússia em quatro bases aéreas do país. Um dos ingredientes para o ataque bem sucedido foi esconder drones carregados de explosivos dentro dos telhados de contentores de madeira, de acordo com uma autoridade de segurança ucraniana e imagens publicadas online. A agência de segurança interna da Ucrânia, a SBU, reconheceu ter levado a cabo a operação, com o nome de código "Teia de Aranha", e afirmou ter causado danos consideráveis. Os contentores foram carregados em camiões que foram levados até o perímetro das bases aéreas. Os painéis do teto dos contentores foram levantados por um mecanismo acionado remotamente, permitindo que os drones descolassem e iniciassem o ataque. O responsável, que falou à Reuters sob condição de anonimato, disse que os ataques foram realizados no domingo em quatro bases aéreas, e que 41 aviões de guerra russos foram atingidos.

Uma declaração do SBU publicada no Telegram estimou os danos causados pelos ataques em 7 mil milhões de dólares, acrescentando que "34% dos porta-mísseis de cruzeiro estratégicos nos principais campos de aviação da Federação Russa foram atingidos". O presidente Volodymyr Zelensky expressou satisfação com o "resultado absolutamente brilhante", e sublinhou que foi uma operação "produzida pela Ucrânia de forma independente" ao longo de mais de um ano e meio. Falando pouco depois no vídeo que habitualmente publica à noite, o Presidente da Ucrânia afirmou que 117 drones foram usados para atacar as bases russas, e que as forças russas sofreram "perdas muito tangíveis, e justificadamente". Zelensky disse que as secretas ucranianas montaram um centro nervoso para a operação bem ao lado de um escritório regional do serviço de informações russo, o FSB — uma informação que, podendo não ser verdade, pode aumentar o estado de alerta das secretas russas, obrigando a operações para tirar a limpo esta alegação. Segundo Zelensky, todos os agentes participantes foram retirados da Rússia "na véspera da operação". Vídeos mostram bombardeiros em chamas Vídeos e fotos não verificados publicados nas redes sociais russas mostraram bombardeiros estratégicos russos em chamas na base aérea de Belaya, na região de Irkutsk, na Sibéria. Igor Kobzev, o governador regional, disse que houve um ataque de drones a uma unidade militar perto da vila de Sredny, que fica perto da base de Belaya, embora não tenha especificado qual era o alvo. O ataque à região de Irkutsk foi a primeira vez que um ataque de drones foi realizado pela Ucrânia até agora a partir das linhas de frente, que estão a mais de 4.300 km de distância.

Essa distância vai além do alcance dos drones de ataque de longo alcance ou mísseis balísticos que a Ucrânia tem no arsenal, obrigando a utilizar um esquema especial para levar os drones para perto o suficiente dos alvos. Fotografias partilhadas com a Reuters pela autoridade de segurança ucraniana, e divulgadas nas redes sociais, mostraram dezenas de drones quadricópteros de curto alcance empilhados numa instalação industrial. Outras imagens partilhadas mostraram os contentores de madeira com os painéis de metal do telhado removidos e os drones sentados nas cavidades entre as vigas do telhado. Um vídeo diferente, publicado em canais russos do Telegram e não verificado pela Reuters, parecia mostrar contentores iguais na traseira de um camião.