Festejos do PSG com dois mortos, dois feridos graves e 559 detidos

A vitória do PSG na Liga dos Campeões deste sábado foi vivida com muita euforia, mas também tumulto um pouco por toda a França.

Há pelo menos dois mortos já confirmados, um em Dax, no sudeste do país, e outro em Paris. Em Dax, um menor de 17 anos foi esfaqueado durante uma celebração. Em Paris, uma mulher que seguia numa scooter foi atropelada por um carro.

Noutro local, em Grenoble, um outro carro abalroou uma multidão e causou vários feridos, dois em estado grave. Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas após o condutor ter perdido o controlo do veiculo junto a uma multidão que festejava a vitória do clube parisiense.

No total, são quase duas centenas os feridos registados na noite de sábado para domingo, em França: 192 pessoas tiveram de ser assistidas nas diversas celebrações que aconteceram pelo país após o apito final. 22 membros das forças de ordem foram feridos, assim como sete bombeiros.

Segundo o jornal Le Parisien, um polícia está em coma induzido após ter sido atingido pelo rebentamento acidental de fogo de artifício na zona da Mancha, na região da Normandia.

“Foi aberta uma investigação por violência intencional contra uma pessoa no exercício da autoridade pública”, declarou Gauthier Poupeau, procurador da República da cidade de Coutances, no noroeste do país.

Segundo as primeiras informações, o agente foi atingido num olho, indicou uma fonte policial.

Foram registados ainda 692 incêndios, 264 dos quais em veículos, segundo o balanço mais recente do ministério da Administração Interna francesa. As imagens que chegam do centro de Paris mostram que muitos aproveitaram a confusão para pilharem várias lojas.



O mais recente balanço das autoridades dá conta de 559 detenções, número que continua a aumentar. Destas, 491 pessoas foram detidas em Paris, esta madrugada.

[Notícia atualizada às 12h34 de 1 de junho de 2025 para acrescentar mais detalhes]