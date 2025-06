Hamas pronto a começar negociações para cessar-fogo em Gaza

O acordo proposto por Steve Witkoff , o enviado do governo de Donald Trump ao Médio Oriente, inclui uma nova trégua de 60 dias como caminho para um cessar-fogo permanente. A intenção é usar a libertação de metade dos reféns vivos e entrega de metade dos corpos de reféns mortos como moeda de troca por um cessar-fogo temporário, que abriria caminho a negociações para um acordo definitivo.

Os dois países confirmaram, este domingo, que estão em coordenação com os EUA, e pediram a Israel e ao Hamas que entrem em negociações indiretas com o objetivo de terminar a guerra.

A disponibilidade do Hamas, que controla a Faixa de Gaza, é manifestada numa altura em que o Egito e o Qatar estão a intensificar os esforços para alcançar um cessar-fogo, procurando reduzir as diferenças entre o Hamas e Israel sobre a proposta dos Estados Unidos da América (EUA).

Este sábado, o Hamas anunciou uma resposta à proposta dos EUA, dizendo-se disposto a libertar dez reféns israelitas vivos e os corpos de 18 reféns mortos em troca de uma libertação de prisioneiros palestinianos.

O Hamas repetiu ainda condições que tem reivindicado sempre que há negociações: um cessar-fogo permanente, uma retirada total de Israel de Gaza e garantias de um fluxo contínuo de ajuda humanitária.

Várias rondas de negociações para um cessar-fogo têm falhado, com Israel a recusar comprometer-se com um fim permanente da guerra na Faixa de Gaza e a retirada completa do território. Outros obstáculos têm sido a recusa de aceitar calendários para terminar os bloqueios à ajuda humanitária.