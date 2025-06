Mais de um milhar de migrantes chegaram sábado a Inglaterra

As autoridades britânicas detetaram, só no sábado, a chegada de 1.194 migrantes que atravessavam o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um recorde desde o início do ano, segundo uma contagem da agência AFP, com base em dados oficiais.

Desde janeiro, 14.808 pessoas chegaram ao Reino Unido desta forma, um número sem precedentes, apesar das medidas implementadas pelos governos francês e britânico para travar o fenómeno.

O recorde absoluto de travessias num só dia foi estabelecido no início de setembro de 2022, quando 1.305 migrantes chegaram às praias britânicas, num ano em que 45.774 imigrantes chegaram ao Reino Unido.

Após uma queda em 2023, as travessias ilegais registaram novo aumento em 2024, com a chegada de 36.800 migrantes, e a tendência para este ano sugere um novo recorde.

O Governo trabalhista, liderado por Keir Starmer, tal como os seus antecessores conservadores, prometeu combater a imigração ilegal.

Está a ser analisada no Parlamento uma lei sobre o controlo das fronteiras, que deverá, entre outras medidas, dar mais poderes à polícia para combater as redes de contrabando.

As autoridades marítimas francesas afirmaram ter resgatado 184 pessoas no estreito de Pas-de-Calais, entre sexta-feira à noite e sábado à tarde.

Mas há fotografias que mostram os polícias franceses a verem os migrantes abandonarem a praia sem intervir - em conformidade com a Lei do Mar -- e que provocaram uma reação generalizada no Reino Unido, em especial nos meios de comunicação social conservadores.

Entrevistado na Sky News, o ministro trabalhista britânico da Defesa, John Healey, descreveu as cenas vistas no dia anterior como "chocantes".

"Temos um acordo [com os franceses] para que mudem a sua forma de trabalhar. A nossa prioridade agora é fazer com que o implementem, para que possam intercetar os contrabandistas e deter estas pessoas nos barcos e não apenas em terra", afirmou.

Healey acrescentou, à BBC, que terão de trabalhar de forma mais estreita com os franceses "para os convencer a aplicar esta medida, para poderem intervir na água, em águas pouco profundas, o que não estão a fazer neste momento".

Desde o início do ano, pelo menos 15 pessoas morreram no Canal da Mancha, de acordo com uma contagem da AFP, com base em números oficiais.

No ano passado, 78 migrantes tinham morrido nestas perigosas travessias da fronteira franco-britânica, um recorde desde que este fenómeno começou na região, em 2018.