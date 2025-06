Oito feridos em ataque durante marcha no Colorado por libertação de reféns do Hamas

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas no domingo com queimaduras no que as autoridades locais do Colorado, nos Estados Unidos da América (EUA) classificaram como um “ataque terrorista direcionado”, depois de manifestantes que estavam reunidos em Boulder para pedir a libertação dos reféns que permanecem em Gaza, terem sido atacados.

De acordo com a CBS, uma pessoa, que já foi detida, terá atacado, com cocktails molotov, participantes de uma caminhada pela memória dos reféns do Hamas que permanecem na Faixa de Gaza.

A polícia de Boulder, cidade a 40 quilómetros de Denver, a capital do estado do Colorado, anunciou a evacuação de três quarteirões de uma rua, em volta do tribunal local, e informou que os cidadãos se devem afastar da área. Um número ainda indeterminado de pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros.

Em conferência de imprensa, o departamento de polícia de Boulder afirmou que o suspeito é um homem, que não tem dados para declarar já o incidente como um ataque terrorista, e que está a entrevistar vítimas e testemunhas para apurar se o grupo era o alvo intencional do ataque.

A polícia afirmou que "havia um grupo de pessoas pró-Israel na área", mas que é "irresponsável especular agora sobre o motivo" do ataque.

O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu imediatamente o evento como um "ataque terrorista direcionado", e afirmou que há agentes do FBI no local.

O incidente acontece pouco mais que uma semana depois de dois funcionários da embaixada israelita em Washington terem sido mortos a tiro na capital norte-americana por um atirador que gritou "Palestina livre" durante a ação violenta.



[Notícia atualizada às 7h35 de 2 de junho de 2025 para atualizar o número de feridos]