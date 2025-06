Polónia pode ter aliado de Tusk na presidência. Sondagens projetam vitória muito estreita

Rafał Trzaskowski pode ser o próximo Presidente da Polónia, segundo as sondagens à boca das urnas divulgadas este domingo, às 21 horas na Polónia, após o fim da votação na segunda volta das eleições presidenciais, interpretadas como um referendo sobre o regresso à aproximação à União Europeia ou ao reforço do nacionalismo. Contudo, os resultados estão dentro da margem de erro, permitindo ainda o cenário inverso.



Segundo a principal sondagem, Rafał Trzaskowski terá 50.3% dos votos, enquanto Karol Nawrocki pode acumular 49.7%. A segunda sondagem estima uma diferença ainda mais reduzida: 50,17% para Trzaskowski e 49,83% para Nawrocki.

Espera-se uma afluência recorde às urnas, projetada em 72,8%. Até às 17 horas locais, 54,91% dos eleitores tinham votado — quase três pontos acima da afluência à mesma hora nas presidenciais de 2020, e mais de quatro pontos acima da votação até às 17h na primeira volta.

A segunda volta das presidenciais polacas opôs Rafał Trzaskowski — vencedor da primeira volta e candidato do partido de Donald Tusk, atual primeiro-ministro — a Karol Nawrocki, apoiado pelo partido Lei e Justiça (PiS) — um partido de extrema-direita e eurocético que, depois de vencer as eleições legislativas de 2015 com maioria absoluta, colocou apoiantes no Tribunal Constitucional polaco e reduziu os poderes do Presidente e primeiro-ministro.