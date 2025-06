Vários feridos em ataque durante marcha no Colorado por libertação de reféns do Hamas

[notícia em atualização]

Várias pessoas ficaram feridas no que as autoridades locais do Colorado, nos Estados Unidos da América (EUA) classificaram como um ataque este domingo. De acordo com a CBS, uma pessoa, que já foi detida, terá atacado, com cocktails molotov, participantes de uma caminhada pela memória dos reféns do Hamas que permanecem na Faixa de Gaza.

A polícia de Boulder, cidade a 40 quilómetros de Denver, a capital do estado do Colorado, anunciou a evacuação de três quarteirões de uma rua, em volta do tribunal local, e informou que os cidadãos se devem afastar da área. Um número ainda indeterminado de pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros.

Em conferência de imprensa, o departamento de polícia de Boulder afirmou que o suspeito é um homem, que não tem dados para declarar já o incidente como um ataque terrorista, e que está a entrevistar vítimas e testemunhas para apurar se o grupo era o alvo intencional do ataque.

A polícia afirmou que "havia um grupo de pessoas pró-Israel na área", mas que é "irresponsável especular agora sobre o motivo" do ataque.

O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu imediatamente o evento como um "ataque terrorista direcionado", e afirmou que há agentes do FBI no local.