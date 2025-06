Vitória "à tangente". Nacionalista Karol Nawrocki eleito Presidente da Polónia

[Notícia atualizada às 5h41 de 2 de julho, com os resultados finais]

Karol Nawroky é o novo presidente da Polónia, segundo os dados divulgados durante a madrugada desta segunda-feira pela Comissão Nacional Eleitoral.

O candidato do partido Lei e Justiça, de extrema-direita, venceu com 50,89% dos votos, ao passo que o seu opositor, Rafał Trzaskowski, angariou 49,11%.

Numas eleições em que 71,63% dos polacos foram às urnas, a opção recaiu pelo partido de extrema-direita e eurocético que, depois de vencer as eleições legislativas de 2015 com maioria absoluta, colocou apoiantes no Tribunal Constitucional polaco e reduziu os poderes do Presidente e primeiro-ministro.

No discurso de vitória, o nacionalista congratulou-se por conseguir "unir todo o campo patriótico da Polónia".

"Conseguimos unir todas as pessoas que querem uma Polónia normal, uma Polónia sem migrantes ilegais, uma Polónia que seja segura", disse.

A vitória de Nawrocki pode prolongar o atual impasse governativo da Polónia, em que o governo de Tusk não consegue cumprir as promessas de resolver problemas de Estado de direito democrático, nem fazer valer as propostas que tem em questões sociais como o direito ao aborto e para pessoas LGBTQ, bloqueadas pelo atual Presidente Andrzej Duda nos últimos 18 meses. As próximas eleições parlamentares na Polónia são em 2027.