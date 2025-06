Negociações entre Ucrânia e Rússia em Istambul terminam com impasse

Para esta segunda ronda, os negociadores russos entregaram a ucranianos um memorando com os termos aceitáveis para um cessar-fogo, com Vladimir Mendisky, o chefe da delegação russa, a falar num cessar-fogo de "dois a três dias" em determinadas regiões ucranianas.

O responsável apontou ainda ao período entre 20 e 30 de junho para uma nova reunião entre as duas delegações e acrescentou que Rússia e Ucrânia devem tentar agendar um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, o que seria uma primeira vez desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

Sobre a lista de crianças ucranianas raptadas, Mendisky indicou que "não há uma única criança sequestrada pela Rússia, apenas aquelas salvas pelos soldados russos" e que as mesmas serão devolvidas à Ucrânia se os seus pais ou representantes forem encontrados, acrescentando que o lado russo "devolveu recentemente 101 crianças ao lado ucraniano, enquanto o lado ucraniano devolveu 22".

Em reunião de líderes da NATO, Zelensky fala da operação "Teia de Aranha"

No passado mês, Zelensky desafiou Putin a encontrar-se pessoalmente com ele em Istambul depois do presidente russo ter rejeitado uma proposta de cessar-fogo de 30 dias. Putin recusou e, em vez disso, a delegação russa foi liderada por Mendisky.

Na Lituânia para uma reunião de líderes do flanco oriental da NATO, Volodimir Zelensky apresentou, esta tarde, aos Aliados alguns detalhes sobre a operação "Teia de Aranha", o ataque com drones ucranianos bem no interior da Rússia.

"Informei os nossos parceiros sobre a situação na frente da guerra. Também falámos sobre a nossa operação no interior da Rússia, que tem enfraquecido seriamente a sua capacidade militar. A operação 'Teia de Aranha' mostrou o que é realmente uma guerra moderna e porque é tão importante acompanharmos a evolução tecnológica. Todos os nossos investimentos juntos, todas as experiências no campo de batalha, tudo o que estamos a fazer com os nossos parceiros, irá tornar a Europa mais forte", afirmou.

