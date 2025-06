Polónia. Tusk anuncia moção de confiança após vitória de Karol Nawrocki nas presidenciais

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, anunciou esta segunda-feira à noite que vai convocar uma moção de confiança no parlamento, na sequência da eleição de Karol Nawrocki como Presidente da República, candidato apoiado pela oposição de direita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Quero que todos vejam, incluindo os nossos opositores internos e externos, que estamos preparados para esta situação, que compreendemos a gravidade do momento, mas que não tencionamos recuar um milímetro”, disse Tusk.

A vitória de Nawrocki, político de direita populista com ligações ao antigo Presidente norte-americano Donald Trump, representa um obstáculo significativo para a agenda interna do Governo polaco, nomeadamente reformas na segurança social, no Estado de direito e em matérias sociais como o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a legislação do aborto.

Apesar de afirmar abertura ao diálogo com o novo Presidente, Tusk admitiu que seria “uma surpresa” se Nawrocki se mostrasse cooperante. O chefe do Governo recordou que o executivo já enfrentou anteriormente uma presidência hostil e que dispõe de um plano de contingência para cenários semelhantes.