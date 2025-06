Pugilista e historiador. Quem é Karol Nawrocki, o próximo Presidente da Polónia?

Pugilista amador, Karol Nawrocki tem transmitido através das suas redes sociais uma imagem de um homem duro e atlético, com vídeos a praticar boxe ou a disparar armas. Por outro lado, também quer passar a ideia de ser um chefe de família, com a sua mulher e os seus três filhos a aparecer constantemente ao longo da campanha.

O próximo Presidente polaco foi apoiado publicamente por Donald Trump e chegou mesmo a reunir-se com o chefe de Estado norte-americano na Casa Branca, ainda durante a campanha. O seu slogan reflete a proximidade política com o movimento trumpista: "Polónia em primeiro".

Nawrocki é historiador e assume-se como um conservador eurocético, mas distingue-se de Viktor Orban, da Hungria, ou Robert Fico, da Eslováquia, por continuar a defender apoio militar à Ucrânia. No entanto, é contra a adesão da Ucrânia à União Europeia ou à NATO, uma posição que colhe frutos junto do eleitorado polaco, que viu nos últimos anos mais de um milhão de refugiados ucranianos a chegar às suas fronteiras.

Apesar de não ter nenhuma acusação judicial contra si, há dúvidas quanto à compra de um apartamento que adquiriu de um pensionista e à sua participação em lutas ilegais, organizadas por hooligans.

"Todas as minhas atividades desportivas são baseadas na força do meu coração, dos meus músculos e dos meus punhos. Foi uma competição justa, apesar das circunstâncias", defendeu-se, numa entrevista.

Os seus apoiantes retratam estas críticas como controvérsias orquestradas pelos média e pelo que Nawrocki classifica como "uma elite metropolitana" que não ouve a vontade do povo polaco.

A verdade é que a Polónia acaba por votar pela continuidade de Andrzej Duda, o Presidente que, agora, terminará o seu mandato. O atual chefe de Estado polaco foi sempre próximo do partido Lei e Justiça, que venceu as eleições legislativas de 2015 com maioria absoluta e colocou apoiantes do partido no Tribunal Constitucional polaco, reduzindo os poderes do Presidente e primeiro-ministro.

A vitória de Nawrocki pode prolongar o atual impasse governativo da Polónia, numa altura em que o governo de Donald Tusk não consegue cumprir as promessas de resolver problemas de Estado de direito democrático, nem fazer valer as propostas que tem em questões sociais como o direito ao aborto e para pessoas LGBTQI+, bloqueadas pelo atual Presidente Andrzej Duda nos últimos 18 meses. As próximas eleições parlamentares na Polónia são em 2027.