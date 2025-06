Administração Trump quer renomear navios com nomes de figuras dos direitos civis

A Marinha dos Estados Unidos está a considerar alterar os nomes de vários navios batizados em homenagem a figuras históricas dos direitos civis, incluindo o USNS Harvey Milk, um navio de reabastecimento em alto-mar com o nome do ativista assassinado e veterano da Marinha.

Documentos obtidos pela "CBS News" revelam que o secretário da Marinha e o seu chefe de gabinete foram informados sobre a proposta, cujo objetivo será "restabelecer a cultura guerreira" das Forças Armadas, alinhando-se com as prioridades da administração Trump.

A mudança do nome do USNS Harvey Milk está prevista para ser comunicada internamente esta semana, após revisão legal. O novo nome ainda não foi divulgado. A proposta surge durante o Pride Month e no ano em que Washington, D.C. acolhe as celebrações do WorldPride.

Outros navios na lista de possíveis renomeações incluem o USNS Thurgood Marshall, USNS Ruth Bader Ginsburg, USNS Harriet Tubman, USNS Dolores Huerta, USNS Lucy Stone, USNS Cesar Chavez e USNS Medgar Evers.

"A decisão da administração Trump de mudar os nomes destes navios é uma vergonhosa e vingativa tentativa de apagar o legado de quem lutou pela igualdade", afirmou a antiga líder democrata Nancy Pelosi.

A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA considera que a medida "não reforça a segurança nacional", mas sim "renega um valor fundamental americano".

Após assumir funções em janeiro, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ordenou o fim de todas as celebrações oficiais de meses temáticos como o Mês do Orgulho, Mês da História Negra ou Mês da História das Mulheres, por alegadamente dividirem os militares.