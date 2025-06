Medvedev diz que Rússia quer “vitória, não compromisso”

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou esta terça-feira que as negociações de paz com a Ucrânia servem apenas para garantir uma vitória rápida de Moscovo, e não para alcançar qualquer compromisso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa publicação no Telegram, Medvedev escreveu que “as conversações de Istambul não visam alcançar uma paz de compromisso baseada em termos delirantes alheios, mas sim assegurar a nossa vitória rápida e a destruição completa do regime neonazi”.

Estas declarações surgem um dia após a apresentação de um novo conjunto de exigências russas à Ucrânia durante conversações realizadas em Istambul. As condições incluem a cedência de mais território, neutralidade militar, restrições ao tamanho das Forças Armadas ucranianas e a realização de novas eleições parlamentares e presidenciais.

O encontro entre as duas delegações teve a duração de apenas uma hora. O único entendimento alcançado foi um novo acordo para troca de prisioneiros de guerra e a devolução de cerca de 12 mil corpos de soldados mortos.

A proposta de cessar-fogo, defendida por Kiev e pelos seus aliados ocidentais, foi rejeitada por Moscovo.

Numa aparente resposta aos ataques ucranianos ocorridos no fim-de-semana contra bases de bombardeiros estratégicos russos, Medvedev deixou um aviso: “A retaliação é inevitável”, afirmou.

O responsável russo acrescentou ainda que “o nosso Exército está a avançar e continuará a avançar. Tudo o que tiver de ser destruído será destruído, e todos os que tiverem de ser eliminados, serão.”