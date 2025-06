"O que vemos em Gaza é um ataque deliberado a crianças", alerta embaixadora da Palestina

"Acredito que a História vai julgar todos os que viram uma criança, em Gaza, a morrer à fome e que não fizeram nada. As obrigações dos estados, à luz do Direito internacional, deviam ser implementadas. Em Gaza, há mais de 72 mil crianças a passarem fome", afirma.

Numa resposta a estas declarações, a embaixadora do Estado Palestiniano em Lisboa desde setembro do ano passado diz não ter dúvidas de que o sistema de entrega de ajuda humanitária que existe em Gaza é "humilhante".

Em declarações à Renascença , Rawan Sulaiman afirma que uma guerra é feita entre países com "igual poder e armas" e que não é isso que está a acontecer no Médio Oriente.

Rawan Sulaiman desafia ainda a comunidade internacional e os Estados-membros da União Europeia, entre eles Portugal, a reconhecerem a Palestina e a endurecerem a condenação dos atos de Israel.

"A comunidade internacional, em particular a Europa, deve tomar atitudes fortes. Parem de lhes dar as armas com que matam as nossas crianças. Imponham sanções pelos colonatos ilegais. Respeitem as obrigações dos Estados à luz do Direito Internacional. Reconheçam imediatamente o Estado da Palestina", afirmou, considerando "imperioso" terminar o acordo de associação em vigor.

A embaixadora diz ainda não ter dúvidas de que o Governo de Israel está a lutar pela sua própria sobrevivência: "Temos de parar com esta loucura, temos de parar estes crimes e é responsabilidade da comunidade internacional em colocar pressão extra sobre Israel e não permitirem que continuem a matar palestinianos impunemente", afirma.