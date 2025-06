Pelo menos 24 palestinianos mortos perto de um ponto de ajuda em Gaza

Pelo menos 24 palestinianos foram mortos e dezenas ficaram feridos esta terça-feira devido a um ataque israelita próximo de um local de distribuição de alimentos no sul da Faixa de Gaza.

Os militares israelitas afirmaram que as suas forças abriram fogo contra um grupo de pessoas que tinham saído das vias de acesso designadas perto do centro de distribuição em Rafah.

As mortes ocorreram horas depois de Israel ter afirmado que três dos seus soldados tinham sido mortos em combates no norte da Faixa de Gaza, numa altura em que as suas forças avançavam com uma ofensiva de meses contra os militantes do Hamas, que devastou grande parte do enclave.

A Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, lançou os seus primeiros locais de distribuição na semana passada, num esforço para aliviar a fome generalizada entre a população de Gaza, devastada pela guerra.