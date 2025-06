Pelo menos 24 palestinianos terão sido mortos por disparos israelitas junto a um ponto de ajuda em Gaza

Pelo menos 24 palestinianos foram mortos e dezenas ficaram feridos por disparos israelitas esta terça-feira, próximo de um local de distribuição de alimentos, no sul da Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades de saúde locais.

O diretor-geral do hospital Nasser, em Khan Younis, relatou que, além de 24 mortos, os disparos da Defesa de Israel fizeram pelo menos 37 feridos. O médico adianta que a maioria das vítimas que chegaram ao hospital apresentava ferimentos de bala.

A Defesa de Israel afirmou que as suas forças abriram fogo contra um grupo de pessoas que tinha saído das vias de acesso designadas, perto do centro de distribuição em Rafah. Acrescentou que estava ainda a investigar o que aconteceu.

As mortes ocorreram horas depois de Israel ter afirmado que três dos seus soldados tinham sido mortos em combates no norte da Faixa de Gaza, numa altura em que as suas forças avançavam com a ofensiva contra os militantes do Hamas, que devastou grande parte do enclave.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os acontecimentos no norte e no sul de Gaza.

Um porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha disse à Reuters que ao seu hospital de campanha em Rafah chegaram 184 vítimas, 19 das quais foram declaradas mortas à chegada. Outras oito morreram na sequência de ferimentos, pouco depois.