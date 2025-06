Sismo de 5,8 na Turquia faz um morto e mais de 60 feridos

De acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, a vítima - uma rapariga de 14 anos - morreu no hospital depois de ter sofrido um grave ataque de pânico, apesar dos esforços médicos.

O sismo teve epicentro no Mar Mediterrâneo, a uma profundidade de 68 quilómetros, e ocorreu às 2h17 da manhã, hora local. Foi sentido em regiões vizinhas, incluindo na ilha grega de Rodes, a maior das ilhas do Dodecaneso, no leste do mar Egeu, que fica a cerca de 30 quilómetros do epicentro do sismo.

Segundo Ali Yerlikaya, as primeiras informações indicam que não foram registados danos estruturais nas zonas residenciais de Mugla, capital da província com o mesmo nome, acrescentando, no entanto, que as autoridades permanecem no terreno em avaliações.

De acordo com o canal de notícias NTV, a vida voltou ao normal em Mugla esta manhã, com os estudantes a frequentarem as aulas e as lojas a abrirem as portas.