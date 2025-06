Ucrânia lamenta "ultimatos que não contribuem para a paz"

O governante do executivo de Volodymyr Zelensky indicou ainda que as cimeiras de Istambul se "transformaram em reuniões sobre trocas de prisioneiros de guerra" e que não produziram "resultados tangíveis" para o fim da agressão russa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia fez esta terça-feira uma análise ao ultimato feito pela Rússia no fim da cimeira em Istambul, onde as delegações dos dois países estiveram reunidas durante menos de duas horas, classificando os termos de paz apresentados pelo Kremlin como "irrealistas" e que não vão pôr fim à guerra no seu país.

Esta terça-feira, a Rússia reconheceu que a resolução do conflito com a Ucrânia é “extremamente complexa”, com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a indicar que a mesma "envolve muitas ‘nuances'”.

Moscovo pretende, acima de tudo, “eliminar as causas profundas do conflito” para alcançar a paz com Kiev, referiu. Peskov elogiou, no entanto, os acordos importantes alcançados em Istambul, garantindo que “o trabalho vai continuar”.

Mais de três anos depois, a guerra causou dezenas de milhares de mortos civis e militares dos dois lados, e o fim não parece estar à vista.