Administração Trump quer cobrar 1000 dólares por marcação rápida de vistos de turista

A administração norte-americana liderada por Donald Trump está a considerar impor uma taxa de 1000 dólares (aproximadamente 920 euros) para turistas e outros candidatos a vistos não-imigrantes que queiram acelerar a marcação da entrevista consular, segundo um memorando interno do Departamento de Estado dos EUA.

Atualmente, os candidatos a vistos não-imigrantes, como o de turismo, pagam uma taxa de 185 dólares (cerca de 170 euros). A nova taxa seria um serviço “premium” que permitiria a alguns candidatos obter prioridade nas marcações para entrevistas.

A proposta, que ainda não foi oficialmente divulgada, poderá avançar numa fase piloto já em dezembro, de acordo com o mesmo documento a que a “Reuters” teve acesso.

A medida insere-se na visão de Donald Trump para reformular o sistema de imigração norte-americano, incluindo a proposta de um “cartão dourado” que permitiria comprar a cidadania dos EUA por 5 milhões de dólares (cerca de 4,6 milhões de euros).

Contudo, juristas do próprio Departamento de Estado alertaram que há “elevado risco” de a proposta ser rejeitada pelo gabinete de orçamento da Casa Branca ou anulada por tribunais, referindo que estabelecer uma taxa acima do custo do serviço “contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal”.