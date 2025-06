Bulgária pronta para integrar zona euro em 1 de janeiro de 2026

A Bulgária vai aderir formalmente à zona euro em 1 de janeiro de 2026, depois de a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) terem concluído que o país está pronto para adotar a moeda única.

A avaliação do executivo comunitário - que abre caminho a que a Bulgária se torne o 21.º país da área do euro - consta do Relatório de Convergência de 2025, elaborado a pedido das autoridades búlgaras.

O relatório conclui que a Bulgária cumpre os quatro critérios de convergência nominal, que se destinam a garantir que um país está preparado para adotar o euro e que a sua economia está suficientemente preparada para o fazer.

A legislação búlgara é igualmente considerada compatível com os requisitos do Tratado e dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do BCE.

A avaliação do executivo comunitário também avaliza fatores adicionais relevantes para a integração e convergência económicas, incluindo a evolução da balança de pagamentos e a integração dos mercados de produtos, de trabalho e financeiros.

De acordo com o "Relatório de Convergência" do BCE, também publicado hoje, Sófia encontra-se dentro dos valores de referência dos critérios de convergência e cumpre os requisitos legais.

A decisão final tem de ser confirmada pelo Conselho da UE, após parecer do Parlamento Europeu.

Portugal integra a zona euro desde 1 de janeiro de 1999.