Coreia do Sul. Novo presidente promete restaurar a economia e a democracia

O novo Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, estabeleceu esta quarta-feira como suas prioridades a unidade nacional e o restauro da economia, segurança e democracia, no discurso de tomada de posse perante a Assembleia Nacional, em Seul.

"Serei o presidente de todos, abraçando e servindo todo o povo", afirmou o Presidente, prometendo deixar para trás os confrontos ideológicos e recorrer a políticas úteis, "quer seja Park Chung-hee ou Kim Dae-jung", numa referência a dois antigos presidentes de orientação oposta.

Quanto à política externa, particularmente desafiante no atual contexto de transformação da economia e segurança mundiais, Lee Jae-myung, manifestou-se disposto a optar por uma "diplomacia pragmática, centrada nos interesses nacionais".

O novo chefe de Estado sul-coreano afirmou que irá reforçar a aliança com os Estados Unidos e disse que a sua estratégia de maximização dos interesses nacionais não exclui o diálogo com a Coreia do Norte.

"Procuraremos formas de coexistir com a Coreia do Norte", afirmou. "A verdadeira segurança é não precisar de uma guerra", afirmou.

No plano interno e na sequência da grave crise política desencadeada pela tentativa de imposição da lei marcial, prometeu "impedir quaisquer futuras tentativas de insurreição militar", como a que levou à destituição do seu antecessor Yoon Suk-yeol.

"As armas confiadas pelo povo foram utilizadas para declarar a lei marcial. Isso não pode voltar a acontecer. Responsabilizarei os culpados e assegurar-me-ei de que tal coisa não voltará a acontecer", prometeu.

Lee comprometeu-se a ativar uma equipa de resposta económica de emergência e a reativar o ciclo virtuoso de crescimento, apoiado pelo investimento público.

O novo Presidente anunciou investimentos em inteligência artificial e em novas indústrias, e disse que o seu Governo irá promover uma transição energética para fontes renováveis. "As alterações climáticas estão a ameaçar o ecossistema das pessoas", afirmou.

Lee Jae-myung comprometeu-se igualmente a reforçar a indústria cultural e transformar a Coreia numa potência de "soft power", mencionando o K-pop, os K-dramas, a K-beauty e outros sectores da marca "K".

"Vou tornar-me um presidente do povo. Os coreanos, quando nos tornamos um só, tornamo-nos fortes e podemos ultrapassar qualquer desafio", afirmou.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar no interior da Assembleia Nacional (Parlamento), em Seul, num formato pequeno, com 360 participantes, incluindo líderes bipartidários, deputados e membros do Governo cessante, onde foi notória a ausência do principal candidato rival derrotado do Partido do Poder Popular (PPP), Kim Moon-soo, que também era membro do executivo cessante.