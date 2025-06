Ucrânia convidada para ir à cimeira da NATO

A Ucrânia foi convidada para a cimeira anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Haia, no final de junho, em Haia, Países Baixos. A informação é confirmada pelo secretário-geral da Aliança Atlântica Mark Rutte.

“Convidei a Ucrânia para a cimeira e, logo que possível, apresentaremos o programa com mais pormenores”, disse Rutte aos jornalistas, antes de uma reunião com os ministros da Defesa em Bruxelas, sem especificar se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, estaria presente.

No fim de maio, Zelensky considerou que a sua ausência da cimeira da NATO seria uma "vitória para o líder do Kremlin, não sobre a Ucrânia mas sobre a própria Aliança Atlântica".

Numa conferência de imprensa conjunta em Berlim com o chanceler alemão, Friederich Merz, o chefe de Estado ucraniano indicou ter recebido "sinais" dos seus aliados sobre a participação da Ucrânia na cimeira, mas acrescentou que era "importante" esclarecer a que nível Kiev será autorizado a participar na reunião da NATO.