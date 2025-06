Israel bombardeia alvos do Hezbollah nos subúrbios de Beirute

O exército israelita anunciou na quinta-feira à noite ter atacado “alvos terroristas da Unidade Aérea 127 do Hezbollah” na zona de Dahieh, no sul de Beirute, Líbano. As explosões provocaram colunas de fumo visíveis a partir de várias partes da capital libanesa.

A agência estatal libanesa NNA confirmou os ataques, referindo-se a uma “série de ataques de aviso, superiores a sete”, levados a cabo por drones israelitas contra bairros no sul da cidade.

Segundo as autoridades militares israelitas, os ataques visavam alegadas “instalações subterrâneas de produção de UAV (veículos aéreos não tripulados)” controladas pelo Hezbollah, uma milícia xiita com forte presença no sul do Líbano e apoiada pelo Irão.

“Pedimos aos residentes de Al-Hadath, Haret Hreik e Burj Al-Barajneh que evacuem imediatamente os edifícios assinalados a vermelho nos mapas divulgados e se mantenham a pelo menos 300 metros de distância”, disse o porta-voz militar israelita, Avichay Adraee, nas redes sociais.

Poucas horas depois, um novo aviso foi emitido, desta vez acompanhado de uma imagem de satélite com zonas destacadas, instando os residentes a manterem uma distância mínima de 500 metros dos locais indicados.

A sequência de avisos causou pânico e levou à evacuação de dezenas de famílias, segundo a NNA.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram longas filas de carros a abandonar os bairros do sul de Beirute, enquanto moradores procuravam refúgio em zonas mais seguras.

Os ataques ocorreram na véspera do Eid al-Adha, uma das celebrações mais importantes do calendário islâmico.