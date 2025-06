Papa Leão XIV pede a Putin "um gesto que favoreça a paz"

O Papa instou esta quinta-feira o Presidente russo Vladimir Putin a realizar "um gesto que favoreça a paz" na Ucrânia, na primeira conversa telefónica entre os dois líderes desde a eleição de Leão XIV, revelou o Vaticano.

A Santa Sé confirmou uma conversa telefónica entre o Papa Leão XIV e Putin esta quinta-feira à tarde, após o anúncio do diálogo pela presidência russa (Kremlin).

O Vaticano sublinhou que "além de discutir questões de interesse mútuo, foi dada especial atenção à situação na Ucrânia e à paz".

O pedido do sumo pontífice norte-americano surge depois de Putin ter rejeitado esta quinta-feira um possível cessar-fogo na Ucrânia, bem como uma cimeira com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"O Papa apelou à Rússia para que faça um gesto que favoreça a paz e destacou a importância do diálogo para estabelecer contactos positivos entre as partes e procurar soluções para o conflito", adiantou o gabinete de imprensa do Vaticano, em comunicado.

Os dois líderes "discutiram a situação humanitária, a necessidade de facilitar a ajuda quando necessário, os esforços em curso para a troca de prisioneiros e o valor do trabalho realizado nesse sentido pelo cardeal (Matteo) Zuppi", nomeado pelo falecido Francisco como seu enviado ao conflito.

Além disso, o primeiro sumo pontífice norte-americano da história "referiu-se ao Patriarca Kirill, agradecendo-lhe as calorosas saudações recebidas no início do seu pontificado, e enfatizou como os valores cristãos partilhados podem ser uma luz que nos ajuda a procurar a paz, a defender a vida e a procurar a autêntica liberdade religiosa", concluiu a nota do Vaticano.

De acordo com Moscovo, "Putin chamou a especial atenção para o facto de o regime de Kiev estar a apostar numa escalada do conflito, realizando atos subversivos contra as infraestruturas civis em território russo" e enfatizou que os últimos ataques "são deliberados e dirigidos contra alvos civis".