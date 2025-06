Trump diz que conversa com Xi "terminou de forma muito positiva"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial com Pequim, declarou hoje que a sua conversa com o homólogo chinês, Xi Jinping, que durou cerca de uma hora e meia, terminou "de forma muito positiva".

Numa mensagem publicada na sua rede social, Truth Social, Trump indicou que as suas equipas e as do líder chinês vão reunir-se "em breve" para discutir as tarifas aduaneiras, num local ainda por definir, e garantiu que "não deverá haver mais problemas no futuro" sobre o acesso às terras raras chinesas, um dos principais pontos de fricção entre as duas superpotências.

Donald Trump anunciou também que Xi Jinping o "convidou gentilmente" para ir à China com a mulher, Melania, e que também ele propôs ao Presidente chinês que fosse visitá-lo aos Estados Unidos.