Musk “é um estrangeiro ilegal e deve ser deportado”, diz ex-conselheiro de Trump

"Deviam iniciar uma investigação formal sobre o seu estatuto de imigração, porque tenho a forte convicção de que é um estrangeiro ilegal e deve ser deportado do país imediatamente", afirmou Bannon numa entrevista ao New York Times.

Elon Musk nasceu na África do Sul, mas tem nacionalidade norte-americana e canadiana.

Suspensão de contratos federais

Conhecido pelas suas visões extremistas e supremacistas, o autor do podcast War Room, que sempre criticou a aliança Trump-Musk, defende que a Casa Branca deve cancelar todos os subsídios e contratos do Estado com as empresas do bilionário, nomeadamente a Space X e a Tesla.

A ideia já tinha sido avançada pelo próprio Trump nas redes sociais.