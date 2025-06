Ozempic ligado a perda de visão, avisa reguladora da UE

O medicamento Ozempic pode provocar sintomas que levam à perda da visão. O aviso foi feito esta sexta-feira pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), segundo a Reuters.

O tratamento criado para combater diabetes popularizou-se como uma forma de emagrecer rapidamente, o que tem provocado escassez mo mercado.

Em consequência, há uma alargada investigação do fenómeno pelo Infarmed e outras reguladoras, que começa nos fabricantes, passa pelos distribuidores e vai até às farmácias e sistemas de saúde.

Apesar de já haver estudos que comprovavam efeitos secundários do Ozempic que podiam afetar a visão, esta é a primeira vez que a EMA o reconhece oficialmente.

No entanto, estas consequências indesejadas são raras, podendo afetar uma em cada 10 mil pessoas que tomam o ingrediente ativo quer no Ozempic, quer no Wegovy - outro medicamento para o diabetes que também está a ser usado para emagrecer.

A EMA apela à Novo Nordisk, a fabricante destes medicamentos, que acrescente o respetivo aviso no panfleto informativo dos produtos. Do seu lado, a empresa prometeu que irá cumprir as ordens da reguladora europeia.

Um estudo divulgado na revista científica Nature Medicine aponta que estes medicamentos também fazem aumentar os riscos de artrites, náusea e vómitos, de dores de cabeça, dores abdominais, distúrbios de sono, situações como hipotensão arterial, a doença de de refluxo gastroesofágico e gastrites.

Os medicamentos como o Ozempic, que tem como substância ativa o semaglutido, são usados principalmente para o tratamento da diabetes tipo 2, pois ajudam a baixar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares.

Como suprime o apetite, o Ozempic revelou-se também eficaz na perda de peso em adultos obesos ou com excesso de peso com problemas de saúde associados.

A procura crescente pelo medicamento foi registada no final de 2022, especialmente depois de marcas específicas terem sido aprovadas para a perda de peso em alguns países. A Organização Mundial da Saúde já emitiu avisos de que a procura do medicamento para emagrecer, não sendo satisfeita, "está provavelmente" a levar à produção falsificada do fármaco.

Em Portugal, o Ozempic, autorizado e comparticipado para o tratamento da diabetes de tipo 2, chegou a estar esgotado em finais de 2023 devido à sua prescrição para a perda de peso.