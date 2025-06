Os Países Baixos vão ter eleições antecipadas em 29 de outubro, após a recente queda do Governo, precipitada pela saída do partido de extrema-direita da coligação.

"Nos próximos meses trabalharei com os municípios e outras partes interessadas para nos prepararmos para este dia importante para a nossa democracia, para que tudo corra bem!", escreveu a ministra do Interior, Judith Uitermark, na rede social X.

A eleição nos Países Baixos será seguida de perto em toda a Europa, onde recentemente os partidos de extrema-direita obtiveram ganhos eleitorais significativos.

As sondagens colocam o Partido para a Liberdade (PVV), do líder de extrema-direita Geert Wilders, empatado com a aliança dos Verdes e dos sociais-democratas do ex-vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans, e à frente do partido liberal VVD.