Presidente do Sudão do Sul declara estado de emergência devido a confrontos

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, declarou estado de emergência por um período de seis meses em várias zonas deste país africano, uma medida que ainda deve ser aprovada pelo Parlamento, devido ao aumento dos confrontos intercomunitários.

A medida, anunciada através de um decreto lido na televisão pública SSBC, encontra-se ainda sem data prevista para a sua apreciação por parte do Parlamento, segundo noticia, hoje, a agência de noticiosa Europa Press.

O estado de emergência afeta o condado de Mayom, localizado no estado de Unity, e o estado de Warrap, que estão a viver um aumento de confrontos, o que levou ao envio de aviões militares para tentar conter a situação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Constituição sul-sudanesa confere ao Presidente a autoridade para fazer esta declaração, que deve ser apresentada à Assembleia Nacional no prazo de 15 dias, mas este orgão legislativo está em período de pausa e sem data definida para retomar as suas atividades, de acordo com o portal de notícias local Radio Tamazuj.

Apesar da diminuição da violência militar devido à situação política, o país registou um aumento dos confrontos intercomunitários, motivados principalmente pelo roubo de gado e disputas entre pastores e agricultores nas zonas mais férteis do país - localizadas nas regiões norte e centro -, especialmente devido ao aumento da desertificação e à deslocação da população.

O Sudão do Sul conta com um Governo de unidade, que começou a funcionar após a concretização do acordo de paz de 2018 entre Kiir e o líder rebelde Riek Machar, que resultou no regresso deste último ao cargo de primeiro vice-presidente do país africano, embora tenha sido colocado em prisão domiciliária em março devido ao suposto envolvimento do seu partido em combates no nordeste do país.