Trump pondera vender ou doar Tesla que comprou a Musk

Donald Trump está a ponderar desfazer-se do Tesla que comprou e mostra-se indisponível para falar com Elon Musk, antigo aliado e agora um dos seus principais críticos. O Presidente dos Estados Unidos afirma que o dono da Tesla e da Space X "tem um problema" e considera que o empresário "enlouqueceu".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo um alto funcionário da Casa Branca, citado pela “CNN”, Trump está a considerar vender ou doar o veículo comprado a Musk, estacionado há semanas na Casa Branca. O automóvel, um modelo vermelho, foi adquirido para apoiar publicamente a Tesla.

“Ele tem um problema. O pobre rapaz tem um problema”, disse Trump à “CNN”, afastando qualquer intenção de retomar o contacto com o empresário.

A tensão entre os dois aumentou nos últimos dias, com trocas de acusações através das redes sociais. A divergência começou com críticas de Trump aos subsídios para veículos eléctricos, ao que Musk respondeu acusando o Presidente de manter apoios à indústria do petróleo, em detrimento das energias limpas.