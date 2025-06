Interpol detém 20 suspeitos em 12 países em larga operação contra pornografia infantil

A Interpol, organização internacional de cooperação policial, anunciou na sexta-feira a detenção de 20 pessoas em 12 países no âmbito de uma operação de grande envergadura contra conteúdos de pornografia infantil.

"Uma operação internacional de luta contra a produção e distribuição de pornografia infantil (...) resultou na detenção de 20 pessoas nas Américas e na Europa", declarou a Interpol em comunicado citado pela AFP.

Durante esta operação, iniciada pelas autoridades policiais espanholas no final de 2024, "agentes especializados realizaram patrulhas 'online' e identificaram grupos de mensagens instantâneas dedicados à circulação de imagens de exploração sexual de crianças", explicou a organização.

"As autoridades espanholas detiveram sete suspeitos, incluindo um profissional de saúde" acusado de comprar "imagens explícitas" de menores da Europa de Leste, e um professor por "possuir e distribuir pornografia infantil em várias plataformas online", segundo a Interpol.

Na América Latina, foram detidos 10 outros suspeitos nos sete países visados, "incluindo três em El Salvador e um professor no Panamá". Os outros suspeitos foram detidos em países da Europa e nos Estados Unidos", lê-se no comunicado de imprensa.

As buscas permitiram às autoridades apreender computadores, telemóveis, tablets e dispositivos de armazenamento digital, segundo a mesma fonte.

Para além destas 20 detenções, "foram identificados 68 outros suspeitos e estão em curso outras investigações a nível mundial", acrescentou a Interpol, acrescentando que as informações recolhidas foram partilhadas com as autoridades de 28 países da América, Europa, Ásia e Oceânia.