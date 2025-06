Israel recupera corpo de refém tailandês em Gaza e mata 45 pessoas em ataques aéreos

O exército israelita recuperou o corpo de um refém tailandês que estava detido em Gaza desde o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, disse este sábado o ministro da Defesa, Israel Katz, enquanto ataques aéreos de Israel mataram 45 pessoas, de acordo com médicos locais. O corpo de Nattapong Pinta estava sob custódia do grupo militante palestino Brigadas Mujahedin, e foi recuperado na região de Rafah, no sul de Gaza, disse Katz. A família na Tailândia foi informada. Pinta, um trabalhador agrícola, foi sequestrado do Kibutz Nir Oz, uma pequena comunidade israelense perto da fronteira com Gaza, onde um quarto da população foi morta ou feita refém durante o ataque do Hamas que desencadeou a guerra devastadora em Gaza. O exército israelita disse que Pinta foi sequestrado vivo e morto por seus captores, que também mataram e levaram para Gaza os corpos de mais dois reféns israelenses-americanos que foram recuperados no início desta semana.

Nem as Brigadas Mujahedin, que negaram anteriormente ter matado os seus reféns, nem o Hamas, reagiram à informação. O exército israelita afirmou que as Brigadas ainda têm o corpo de outro cidadão estrangeiro. Acredita-se que apenas 20 dos 55 reféns restantes ainda estejam vivos. As Brigadas Mujahedin também capturaram e mataram a refém israelita Shiri Bibas e os seus dois filhos pequenos, segundo Israel. Os corpos foram devolvidos durante um cessar-fogo de dois meses, que fracassou em março após os dois lados não chegarem a um acordo sobre os termos de sua extensão para uma segunda fase. Desde então, Israel expandiu a ofensiva pela Faixa de Gaza, enquanto os esforços liderados pelos EUA, Qatar e Egito para garantir outro cessar-fogo fracassaram. Segundo os médicos em Gaza, 45 pessoas no total foram mortas em ataques aéreos israelitas no enclave no sábado.